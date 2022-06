Les retrouvailles espérées ont bien eu lieu. Alors que le verdict se fait encore attendre dans son procès explosif face à Amber Heard, Johnny Depp a trouvé refuge auprès de la musique, sa passion première. L'acteur de 58 ans s'est tout naturellement greffé à la tournée du guitariste Jeff Beck avec qui il a récemment repris le titre "Isolation" de John Lennon. De passage au Royal Albert Hall de Londres le 31 mai, l'Américain y a retrouvé l'une de ses célèbres ex : Kate Moss.



Le couple mythique et sulfureux des années 1990 se serait retrouvé pour une after-party. La Brindille l'attendait côté coulisses et c'est Johnny Depp qui l'aurait personnellement invitée au concert, affirme une source proche de l'acteur. Il y a six jours de cela, Kate Moss mettait un sacré coup à la défense d'Amber Heard en affirmant qu'il ne l'avait jamais poussée dans les escaliers lors d'un séjour en Jamaïque.