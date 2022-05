Une main de fer dans un gant de velours. Johnny Depp s'est armé des meilleurs avocats possible pour remporter son procès en diffamation éreintant qu'il l'oppose à Amber Heard. Parmi eux : Camille Vasquez.

Décrite comme un véritable "stratège médiatique" et une excellente oratrice, la jeune femme jouit d'une immense expérience malgré ses trente-sept printemps. Alors que les images des audiences au tribunal de Fairfax sont décortiquées nuit et jour sur les réseaux sociaux, certains internautes sont frappés par la proximité de l'avocate avec son célèbre client. Sur TikTok, des séquences entre le Pirate des Caraïbes et la brune sont rapidement devenues virales et sous-entendent une romance naissante.

"Tous les membres de l'équipe juridique de Johnny Depp sont proches. Au fil des semaines, ils ont créé à la fois une relation professionnelle et une amitié", assure-t-on toutefois sur le site américain TMZ. Affaire à suivre...