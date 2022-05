"Il me frappait"



Amber Heard a notamment confié que le Pirate des Caraïbes l'aurait frappée suite à une remarque sur "Wino Forever", l'un de ses fameux tatouages. "J'ai ri, car je pensais qu'il plaisantait. Et il m'a giflée. Et j'ai ri. J'ai ri, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis dit que c'était une blague", s'est rappelée celle qui souffrirait de "stress post-traumatique". "Tu te crois drôle, salope ?", lui aurait-il répondu, lui flanquant une autre gifle. "Il m'attrapait par les cheveux, par le bras, par le visage, il me criait dessus. Il cassait des choses près de moi puis il me frappait, ça commençait par des claques répétées", a-t-elle ajouté, comme au bord des larmes.



"Pire actrice"

Sur Twitter, la très active "Team Johnny Depp" n'en croit pas un mot et dénonce déjà les pleurs "sans larmes" de l'actrice d'Aquaman. Certains vont jusqu'à accuser les médias d'avoir photoshoppé des photos d'Amber Heard au tribunal. "Oh mon Dieu, c'est la pire actrice de tous les temps." "Voici une photo haute définition des larmes non existantes d'Amber Heard." "Moi qui cherche les larmes d'Amber Heard."