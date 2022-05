Une promesse gravée dans le marbre. Ce lundi 16 mai, Amber Heard était à la barre pour répondre aux questions brûlantes des avocats de Johnny Depp à Fairfax. Parmi eux: la redoutable et redoutée Camille Vasquez, experte du barreau de 37 ans chargée du contre-interrogatoire.

"Il ne peut pas me regarder"

Les deux femmes ont eu une conversation tendue qui révèle l'ambiance électrique du tribunal. On y apprend pourquoi l'acteur américain n'a jamais adressé un seul regard à son ex-femme depuis le début. "M. Depp ne vous a pas regardée une seule fois durant l'intégralité de ce procès, n'est-ce pas ?", a lancé l'avocate à l'attention de l'actrice d'Aquaman. "Pour autant que je sache, il ne peut pas me regarder", a-t-elle répondu. "Il vous a promis que vous ne verriez plus jamais ses yeux, vous le confirmez ?", a poursuivi l'avocate.

Devant la non-réponse d'Amber Heard, l'un des ultimes enregistrements du couple a été diffusé. "Nous ne nous reverrons plus jamais. Tu aimes regarder mes yeux expressifs ? Tu ne les reverras plus", lui promet un Johnny Depp déterminé. Chose dite, chose faite.