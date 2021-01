La star hollywoodienne a traîné son mètre soixante-cinq sur le podium de la prochaine collection printemps-été 2021 avec une classe folle. Tenue noire décolletée et boucles d'oreilles XXL, Demi Moore était dans son élément dans le décor futuriste imaginé par la maison de mode italienne. Des débuts qu'elle a qualifiés de "beaux" et "magiques". "Magnifique", "iconique", "ta démarche est parfaite !", lui ont écrit amis et fans sur Instagram.

© AFP



D'autres ont été alarmés par la transformation physique de l'actrice, soulignant à quel point son visage aurait changé. "Chérie, qu'as-tu fait à ton visage ?", "celui qui s'est occupé du visage de Demi Moore devrait être privé de sa licence sur-le-champ !" ou encore "tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique", ont commenté certains internautes sous le choc.

Demi Moore est aux anges. À 55 ans, l'ex de Bruce Willis était toute fière d'annoncer au monde qu'elle venait d'exaucer son. Grâce au créateur Kim Jones et à Fendi, l'actrice deeta pu faire ses tout premiers pas en tant que mannequin.