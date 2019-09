Invitée dans l'émission "Good Morning America" pour faire la promotion de son autobiographie "Inside Out" qui sort ce mardi aux Etats-Unis, Demi Moore est revenue sur plusieurs événements douloureux de sa vie et, notamment, le viol qu'elle a subi à l'âge de 15 ans.

Ce jour-là, un homme "beaucoup plus vieux" l'attend dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère. L'adolescente comprend tout de suite que ce n'est pas une effraction étant donné qu'il a les clés. Il la violera et lui posera une question qui achèvera de la détruire. "Qu'est-ce que ça fait d'être vendue par sa mère pour 500$?". Encore aujourd'hui, elle avoue ne pas savoir si une transaction a réellement eu lieu. "Au fond de mon cœur, je pense que non. Mais elle lui a donné l'accès et m'a mise dans cette situation."

"Cela a non seulement été un viol, mais également une horrible trahison", se souvient Demi Moore.

D'autant que ce n'était pas la première fois que la mère se servait de sa fille. Selon la star de "Ghost", elle avait coutume de l'emmener dans des bars afin que des hommes la remarquent.

"Mon enfance s'est envolée"

Mais ce n'est pas tout. La jeunesse de Demi Moore est marquée par l'alcoolisme et les tentatives de suicide de sa mère.

"Je n'avais que 12 ans mais je me souviens avoir utilisé mes petits doigts d'enfant pour retirer les pilules que ma mère avait dans la bouche", écrit-elle. Cela s'est produit "de nombreuses fois", confirme-t-elle à Diane Sawyer, la journaliste de "Good Morning America". "Cela a été un tournant dans ma vie. C'est à ce moment-là que mon enfance s'est envolée".

Afin de sortir de ce quotidien, Demi Moore décide finalement de prendre des cours de théâtre. Grâce à son travail et son talent, elle décrochera plusieurs rôles qui la rendront célèbre. Aujourd'hui âgée de 56 ans, Demi Moore reste l'une des actrices américaines les plus connues au monde.