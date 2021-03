Joey Starr était l'invité du RTL Info ce vendredi afin de faire la promotion de la série "Remplaçant", dans laquelle il joue le rôle d'un professeur.

Après avoir vu les images des rassemblements de jeunes à Bruxelles et à Liège, le rappeur a tenu à faire passer un message aux jeunes : "Qu'ils aillent faire un tour dans les hôpitaux, ils comprendront quoi. Ceux qui disent: "On ne peut plus sortir", je vais faire le vieux con et dire qu'en 39 les gens ne pouvaient pas sortir et c'était pour d'autres raisons", a déclaré Joey Starr.

"A mon avis, on est un peu confronté à ce truc générationnel où dès qu'on leur retire la liberté... même si ça dure, je trouve qu'à un moment donné il y a toujours ce petit goût d'individualisme qui traîne et malheureusement comme je dis: allez faire un tour dans les hôpitaux. Il y a des endroits où les gens ne se relèvent pas de ça. Ça ne va durer qu'un temps, mais... J'avoue que je suis très partagé. À force de combines, je commence à ne plus avoir d'avis sur l'histoire quoi et je commence à comprendre aussi les gens qui ont envie de sortir. Donc je suis très partagé", a-t-il expliqué par la suite.