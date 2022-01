En réponse au post Instagram de Gims qui affiche une photo avec Stromae et Orelsan (et annonce un nouveau trio après AVF?), Booba a reposté cette photo de ses ennemis jurés. Le tout accompagné de propos très virulents tenus par le rappeur de 45 ans à l'égard du chanteur belge qui vient de faire le buzz avec la sortie de son titre L'enfer au 20 heures de TF1. "Trois grosses merdes", écrit d'abord Booba en décrivant les trois artistes. "Et l'autre revient gonflé au Xanax sur TF1 et nous parle de sa dépression. Mais frérot, le monde entier est en train de couler. On s’en bat les c….. de ta vie. Tu sers à quoi ? On ne t'a pas attendu pour déprimer, on n'a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit."

Agacé, Booba conclut ainsi son clash. "Ah j'en peux plus, excusez-moi !", suivi du hashtag "#LPNJF" qui signifie: "la piraterie n’est jamais finie!" , devise du rappeur.