L'affaire fait énormément de bruit du côté de la France. Et pour cause. Coline Berry, la fille ainée de Richard Berry a déposé plainte contre son père auprès du procureur de la République de Paris. La raison: "faits incestueux alors qu'elle était encore mineure". Richard Berry, son épouse et la soeur de Coline ont formellement démenti les allégations de la fille.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Josiane Balasko, tout comme sa fille Marilou, ont tenu à défendre la plaignante. Elles ont posté une photo sur Instagram sur laquelle on peut lire "Soutien à Coline Berry" à plusieurs reprises , avec le #MeTooInceste, et des remerciements à l'association "Noustoutes".

Ce mot de soutien a fortement agacé Carla Bruni-Sarkozy. Face à cette photo, la chanteuse a répondu: "Parce que vous êtes CERTAINE que son père est coupable?", peut-on lire parmi les commentaires postés.

© D.R.

Forcément cette petite joute verbale a également agité la toile. "Bravo! Si elle est si certaine en plus c est qu'elle savait et n a rien fait. Pire ! Et ce déballage sur les réseaux est ignoble ! Je n y crois pas un instant. Soutient à Mr Berry et Mme Manson" peut-on lire. Ou encore, "De quoi vous mêlez-vous Mlle Bruni. Josiane Balasko apporte un soutien en diffusant cette publication. Je ne vois pas en quoi cette publication démontre la véracité de la culpabilité du père. Je n’ai qu’une chose à dire Mlle Bruni occuper vous des problèmes de votre mari qui je crois à de sérieux problèmes juridiques. Quant à vous Mlle Balasko toutes mes félicitations."