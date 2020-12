Ce 13 décembre, Chantal Goya était invitée dans l'émission “20h30 le dimanche” sur France 2. La chanteuse, connue pour ses chansons dédiées aux enfants, était venue faire la promotion de son spectacle virtuel “Le Noël Magique de Marie-Rose”. Sur le plateau, Maitre Gims et Kendji Girac étaient également présents. Le rappeur s'est même mis à fredonner, "Pandi Panda", l'une des plus célèbres chansons de Chantal Goya lorsque celle-ci a été diffusée dans l'émission.

Une attention qui a eu l'air de plaire à la chanteuse qui a donc à son tour voulu rendre hommage à Gims en improvisant un rap sur son titre “Ce matin, un lapin a tué un chasseur". Une prestation qu'elle a spécialement dédiée aux deux jeunes chanteurs qui ont particulièrement apprécié. "On était clairement dans le rythme. On avait le flow et la technique, bravo", s'est exclamé Gims.

Sur les réseaux sociaux, la séquence a beaucoup amusé les internautes. "Ce moment surréaliste qu'on vient de vivre chez Delahousse”, “L’année 2020 est définitivement pleine de surprises”, peut-on notamment lire sur Twitter.