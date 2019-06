Donald Trump est actuellement en déplacement officiel au Royaume-Uni. Il doit d'ailleurs s'entretenir avec des membres de la famille royale ce lundi. Au milieu des années 1990, le président américain pensait à une membre de la famille royale : Lady Diana.

En 1995, Donald Trump et la princesse Diana se rencontraient dans le cadre d'un gala de charité. Séduit par Diana et n'ayant pas froid aux yeux, l'homme lui donne la carte de son country club en Floride. Il essuie un joli revers, Diana décline l'invitation. La mère des princes Harry et William pense ne plus avoir de nouvelles de l'homme d'affaire, mais ce dernier s'obstine.

Comme le révèlait en 2015 Selina Scott, une proche de Lady Diana, Donald Trump s'est montré de plus en plus oppressant. "Les roses et les orchidées s'entassaient dans son appartement. Elle devenait de plus en plus préocuppée par ce qu'elle devait faire : elle avait le sentiment que Trump la traquait. Il considérait Diana comme la femme trophée ultime". Lady Diana aurait d'ailleurs avoué à Selina Scott que Donald Trump lui faisait peur. "Il me file la chair de poule".

Lors de la sortie de son livre en 1997, The Art of the Comeback, Donald Trump écrivait que "son seul regret concernant la gent féminine est de ne jamais avoir eu l’occasion de courtiser Lady Diana Spencer".

Le président des Etats-Unis aura peut-être cette anecdote en tête pendant sa venue outre-Manche...