D’un côté, il y a les people dont on ne parvient généralement pas à déterminer quels actes les ont rendus célèbres. Et de l’autre, les vraies stars, qui font preuve de la même élégance à l’écran ou à la ville. Helen Mirren et Will Smith appartiennent incontestablement à la deuxième catégorie. En plus de briller au cinéma, ils s’illustrent par l’intelligence de leurs actions. Comme, par exemple, lire des histoires sur Trafalgar Square, à Londres, ou Times Square, à New York, afin de recueillir de l’argent pour les sans-abri. Classe.