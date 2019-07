Dimanche dernier, Arte diffusait un documentaire sur le célèbre acteur.

Ce documentaire "Nicholson, au-delà du mythe" rappelle que c'est par l'intermédiaire d'un journaliste du "Time Magazine" que Jack Nicholson a découvert, en 1974, la vérité sur sa naissance. En effet, celle que l'acteur considérait depuis trente-sept ans comme sa soeur June était en réalité sa mère.

Cette femme, qui était une jeune showgirl dans les années 1930, est tombée enceinte à 17 ans. Comme June n'était pas mariée, ses parents ont décidé d'élever son enfant comme s'il était le leur, sans jamais rien lui dire.

Lorsque Jack Nicholson a découvert la vérité alors qu'il était âgé de 37 ans, Ethel et June étaient décédées.

Jack Nicholson a grandi dans le New Jersey, élevé par le coiffeur John Joseph Nicholson et l'esthéticienne Ethel May. Ceux qu'il prenait pour ses parents étaient donc ses grands-parents.

L'acteur n'a toutefois eu aucune rancœur envers sa grand-mère et sa mère comme il l'a expliqué en 1984 au magazine Rolling Stone. "June et moi avions beaucoup en commun. Nous sommes déterminés. Ça ne lui a fait aucun bien de ne rien me dire, mais elle ne pouvait pas parce qu'on ne sait pas comment j'aurais réagi quand j'étais jeune (...). Mon seul sentiment est celui de la gratitude, littéralement, pour ma vie. Si elles avaient eu moins de caractère, je n'aurais jamais vu le jour. Ces femmes m'ont fait le cadeau de la vie. Elles m'ont bien élevé, ces femmes."