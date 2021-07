C'est sur son compte instagram que Kevin Hart a dévoilé probablement le cadeau le plus improbable de sa vie. C'est son ami Nick Cannon, un rappeur américain, qui a lui a livré un animal pour quelques heures. Un certain Lucky.

Dans la vidéo, on peut observer la surprise de Kevin Hart, entre fou-rire et désespoir à l'annonce de son ami Nick Cannon. "Avec l'arrivée de mes nouveaux enfants, je me suis dit que tu devais aussi en avoir un", annonce l'une des accompagnatrices du lama prénommé Lucky.



Puisqu'il était là, Kevin Hart a donc essayé de promener l'animal dans son jardin avec, il faut le dire, assez peu d'enthousiasme. Il a ensuite déclaré "Nick Cannon, tu t'es surpassé cette fois, mon pote. La guerre des anniversaires est lancée et je jure devant Dieu que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Je vais t'envoyer un orang-outang", a-t-il conclu avec humour.