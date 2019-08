C’est par un selfie pris sur une plage de l’île de Nantucket au Massachussets que Cressida Bonas exhibant fièrement sa bague de fiançailles, a annoncé son futur mariage avec Harry Wentworth-Stanley. Qui sont les futurs mariés ? Une petite leçon de Who’s who s’impose.

Cressida Bonas est la fille unique de l’entrepreneur Jeffrey Bonas et de lady Mary-Gaye Curzon-Howe, fille du sixième comte de Howe et qui fut l’une des figures marquantes de la vie mondaine londonienne dans les années 1960. Cressida a sept demi-frères et sœurs des différentes unions de ses parents.

Diplômée en danse de l’université de Leeds, elle a décroché plusieurs rôles au théâtre et dans des séries télévisées, en plus d’être mannequin. Amie de la princesse Eugénie d’York, fille du prince Andrew, elle fait la rencontre par son entremise du prince Harry en mai 2012.

C’est la deuxième relation sérieuse que l’on connaisse alors au Prince, après une longue histoire entrecoupée de périodes de ruptures avec Chelsy Davy.

Deux ans de relation discrète au cours desquelles le Prince semble apaisé et plus serein. On évoque même l’imminence de fiançailles mais la pression surtout médiatique étouffe la jolie Cressida.

À la surprise de leur entourage, Harry et Cressida mettent un terme à leur idylle en avril 2014, restant toutefois en contact amical. Cressida fera d’ailleurs partie des invités au mariage du prince avec Meghan Markle en 2018 en la chapelle Saint George à Windsor.

Peu après sa rupture sentimentale avec le prince Harry, Cressida qui savoure d’avoir retrouvé une certaine forme d’anonymat, tombe sous le charme de Harry Wentworth-Stanley.

Ce dernier est le fils de Nicholas Wentworth-Stanley et de Clare Husted Steel qui s’est remariée avec George Mountbatten, 4e marquis de Milford Haven et qui n’est autre que le petit-neveu de lord Mountbatten, oncle favori du prince Charles, dernier Vice-Roi des Indes.

Harry Wentworth-Stanley est de plus le filleul de Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew.

Cressida épouse finalement un Harry et bien qu’il ne soit point prince de sang royal, il est étroitement lié à la plus haute noblesse anglaise, et surtout a définitivement conquis le cœur d’une des jeunes femmes les plus charmantes d’Angleterre.