Dans une vidéo publiée sur le réseau social Twitter, la fille de Brigitte Macron est venue au secours de sa maman. L'avocate y dénonce l'attitude de "responsables politiques" qui "ciblent une femme publique sur son physique". "Cela existe encore?", s'interroge stupéfaite la jeune femme, elle-même mère d'un enfant.





Mais Tiphaine Auzière ne veut pas donner de leçons à l'"international", jugeant que la France elle-même a déjà fait preuve de misogynie, citant plusieurs épisodes notamment à l'assemblée nationale. "Réveillons-nous", exhorte la fille de Brigitte Macron, avant de reprendre les paroles de Louis Aragon. "La femme est l'avenir de l'homme", rappelle-t-elle ainsi.





Elle n'est pas la seule à être venue à la rescousse de la Première dame. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a apporté son soutien à l'épouse du président français via le réseau social à l'oiseau bleu. Plus inattendu, Jean-Luc Mélenchon a également adressé un message à Brigitte Macron, alors qu'il était en plein déplacement au Brésil où il a rencontré l'ex-président Lula en prison. "Ceux qui vous insultent sont ceux qui emprisonnent Lula innocent, sentez-vous forte de notre dégoût pour de telles brutes", a écrit le leader de la France insoumise.