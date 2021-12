"Quand tu te réveilles, prie. Quand la vie est difficile, prie. Si tu n’es pas sûre, prie. Quand tu es heureux, prie. Dieu est toujours avec nous.” Ceci n’est pas le slogan d’un télévangéliste, mais bien un message posté par Britney Spears sur son compte Instagram, il y a deux jours à peine. Et d’ajouter “J’ai des soucis… Je ne suis pas parfaite donc je dois me rappeler au quotidien de lever les yeux et savoir que je ne suis pas seule.”

Pourtant, la chanteuse récemment libérée de la tutelle qu’exerçait sur elle son père (et depuis de longues années), avoue qu’elle a sérieusement mis en doute les préceptes de la religion catholique. Car elle a, dit-elle, trop souffert. “J’ai réalisé à quel point j’étais hypocrite en croyant en Dieu pendant que des parents et des gens perdaient ceux qu’ils aimaient, qui mourraient du cancer.” Et elle conclut “Je sais à quel point la douleur de ne plus croire et se sentir si seul et même l’arrogance du monde peut mettre en doute votre foi…”

Michel Serrault, une foi joyeuse

© TF1 FILMS PRODUCTIONS

On se souvient de lui, discret, écoutant avec attention la bénédiction urbi et orbi, au milieu des pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre, à Rome. Une caméra de télévision s’était approchée de Michel Serrault, tout à son recueillement. L’acteur n’a jamais caché qu’il était profondément croyant. À Jean-Marie Cavada qui le questionnait sur le sujet, il déclarait “Je suis profondément croyant, mais ce n’est pas triste… Avec le temps, certainement, ma foi a changé, mais je pense qu’il y a quelque chose d’indéfinissable – je ne dirai pas que je le recherche – qui vit parallèlement à mon métier d’acteur. J’ai ce souci d’une vie spirituelle. […] Quelques fois, à travers mon métier, je touche à quelque chose d’indéfinissable qui me fait penser à Dieu.”

“Je ne crois pas en un barbu ou une sorte d’icône”

“Je pense qu’on a tous Dieu en nous”. Faut-il prendre cette déclaration de Benoît Poelvoorde pour argent comptant ? C’est en tout cas ce qu’il a raconté en interview. En précisant toutefois “Je suis croyant […] J’ai la foi. Mais je ne crois pas en un barbu ou une sorte d’icône. Je ne crois pas que quelqu’un veille sur moi.”

© C8

Cyril Hanouna, de son côté, s’est toujours montré discret sur sa foi. “C’est un sujet intime que certains montent en épingle pour des raisons bien différentes de la spiritualité. Je suis juif traditionaliste. Et d’origine tunisienne avec une forte culture arabe. Mais le plus important, c’est que je suis avant tout français”, confiait-il à Paris Match en 2017.

Enfin, Jean-Marie Bigard avoue prier matin et soir et a même rencontré le pape en 2007. En décembre de l’an dernier, il est apparu dans une vidéo diffusée avec le spectacle Émotions sacrées qui mêle textes religieux et chants lyriques. Il ne cache pas, non plus, son envie de jouer dans des églises.