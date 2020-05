La princesse Élisabeth a fait l'objet de nombreux compliments au Royaume-Uni, où la presse va jusqu'à la surnommer "la nouvelle Kate Middleton".

Notre princesse a de quoi nous rendre fiers. Alors qu'elle vient tout juste d'être diplômée et qu'elle débutera prochainement ses études à l'Ecole Royale Militaire, elle est aujourd'hui plébiscitée par la presse britannique. Chacune de ses sorties est commentée avec un grand enthousiasme de l'autre côté de la Manche. Le Daily Mail va même jusqu'à la comparer à la duchesse Kate Middelon. Selon le média britannique, les deux femmes auraient beaucoup de points communs, en commençant par leur style vestimentaire qu'il qualifie d'élégant. " Elles privilégient toutes les deux des modèles classiques, mais élégants et féminins. Elles associent des vêtements de boutiques accessibles à tous à des pièces de créateurs. Leurs looks sont classiques, mais pas prétentieux", détaille le Daily Mail dans un article dédié aux deux princesses. Il rajoute également que toutes les deux partagent un dévouement identique pour leurs pays respectifs.

Pour étayer ses propos, le quotidien a réalisé plusieurs montages photo comparant les deux femmes, et il est vrai que sur certains clichés, la ressemblance est bien présente.