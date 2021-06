Dans un entretien accordé à The One Show, il a raconté comment s’est terminée la soirée. George Harrison et Bob Dylan, membres des Travelling Willburys, lui ont rendu visite dans sa chambre d’hôtel. "Ils entrent, j’ai du bortsch et du caviar. George parle, Bob ne dit pas grand-chose, et (son) chien fait les cent pas. […] Tout à coup, il s’arrête, sent partout et il commence à manger le caviar qui doit être à 150 dollars la cuillère". Bob Dylan, au lieu d’écarter son molosse, s’exclame : "Oh waouw, il adore le caviar". Chic…