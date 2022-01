Souvenez-vous, dans le clip Papaoutai tourné en 2013, un petit garçon nommé Ruben (alias Rubix sur les réseaux sociaux) dansait pour réveiller un Stromae figé telle une statue de cire. Leurs retrouvailles, 8 ans après, se sont donc faites sur le tournage du clip Santé réalisé pour le show américain de Jimmy Fallon début décembre dernier. "Merci pour tout!", écrit Ruben. "J'étais stressé" Dans la vidéo Tiktok (et Instagram) où Ruben donne des nouvelles de Stromae et le remercie "pour tout", on peut ensuite entendre Stromae remercier le danseur Rubix à son tour . "