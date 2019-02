People Jeudi dernier, des milliers de jeunes se sont réunis pour la quatrième fois à l'appel du mouvement "Youth For Climate".. Leur but: réclamer aux autorités des mesures fortes contre le changement climatique.

Le mouvement a déjà fait parler de lui à l'étranger. La presse internationale (El Pais, Le Monde, le New York Times, The Australian, la BBC...) en avait largement fait écho après la troisième marche.

C'est à présent au tour d'une grande personnalité du cinéma de réagir. Leonardo Di Caprio, qui dès 1998 avait fondé la Fondation Leonardo Di Caprio visant à soutenir le développement durable mondial, a été touché par l'engouement des jeunes Belges.

Sur son compte instagram, il a dès lors relayé l'information: "Des milliers d'adolescents belges ont pris part jeudi à une autre grève étudiante contre le réchauffement climatique, à la suite de manifestations similaires organisées les dernières semaines. Selon les informations, 30 000 personnes ont brossé des cours lors des manifestations organisées à Bruxelles, Liège et Louvain, qui comprenaient des élèves du primaire. Un certain nombre d'enfants ont également manifesté devant le domicile de la ministre belge de l'Environnement avant l'événement. 3.000 universitaires et scientifiques ont soutenu les manifestations en déclarant que "les militants avaient absolument raison""