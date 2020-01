Le nouveau jeu lancé par la chanteuse américaine amuse depuis plusieurs jours l’ensemble de la Toile.

C’est la grande mode du moment. Depuis plusieurs jours, le Dolly Parton Challenge, lancé par la chanteuse américaine de 74 ans Dolly Parton, affole la Toile.

Le principe de ce nouveau "défi" est pourtant simple et ne sert pas à grand-chose. Il s’agit de poster sur Instagram quatre photos de soi. Chacune d’entre elles correspond à un réseau social en particulier. Une photo professionnelle pour LinkdIn, une qui fait sourire ses amis pour Facebook, une flatteuse et un peu artistique pour Instagram et une aguicheuse, voire sexy, pour Tinder.

À peine lancé, ce challenge a connu son petit succès auprès des stars. Will Smith apparaît en costume avec un téléphone à la main sur sa photo LinkedIn, et torse nu sur sa (fausse) photo de profil Tinder.

De son côté, Janet Jackson se la joue topless pour le site de dating et, plus sobre, portant un trophée sur Instagram.