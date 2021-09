"Personne ne mouftait"

Et pour cause : l'icône de la pop a laissé un souvenir indélébile et plutôt amer à la production. Invitée de prestige du onzième prime de la saison 5, la chanteuse est restée fidèle à sa réputation de star intransigeante. "Les gens sont terrorisés par elle, donc personne n'osait lui parler", s'est rappelée Alexia Laroche-Joubert dans des propos retranscrits par GQ. "Elle a toute une équipe qui arrive, bien avant qu'elle arrive, elle. Par exemple, ils comptent les pas entre sa loge et le plateau, donc il faut lui donner la loge la plus proche du plateau", y a confié la productrice chevronnée.



Jeremy, qui avait tenté sa chance cette saison-là, s'est remémoré quelques directives strictes adressées aux candidats. "On avait quand même eu la consigne qu'on ne devait, en gros, pas la regarder dans les yeux, on ne devait pas lui parler, pas l'approcher", a-t-il glissé, encore pantois. “Il y avait un silence religieux, personne ne mouftait", a affirmé un autre participant. La chanteuse américaine avait interprété ses titres "Get Together" et "Hung Up" en direct.