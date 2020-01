Revêtant un trench en vinyle noir, l'épouse du locataire de la Maison-Blanche a eu droit à des commentaires la comparant à Dark Vador ou encore à une dominatrice. Mais ce qui a par dessus tout fait rire les internautes, c'est la décision de la First lady de porter un manteau de pluie.... dans un stade couvert.





Ce que de nombreuses personnes ont comparé sur Twitter à un sac poubelle est en réalité une pièce du designer autralien Scanlan Theodore. Melania Trump avait déjà porté auparavant une robe conçue par ce même styliste, qui n'avait toutefois pas suscité un tel "intérêt".





© AFP



Un fait qui est encore plus vrai pour Melania Trump. Si son comportement est analysé à la loupe, ses tenues vestimentaires le sont tout autant. S'attirant parfois les foudres des Américains (comme lors de l'hommage aux victimes du 11 septembre 2001), le look de la First lady peut aussi parfois prêter à rire. Ainsi, ce lundi 13 janvier, alors qu'elle se rendait en compagnie de son mari à un match de football à la Nouvelle-Orléans, Melania Trump a récolté de nombreuses remarques ironiques au sujet du manteau qu'elle portait.