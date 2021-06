La radio française a soufflé sa 100ᵉ bougie. À cette occasion, Nagui a proposé à ses collègues de “La bande originale” sur France Inter de partager leurs souvenirs les plus marquants à la radio. Et l'animateur de "Tout le monde veut prendre sa place" s'est évidememnt aussi prêté au jeu. La star du divertissement de France 2 (Taratata etc.) a en effet évoqué un souvenir amer de son adolescence lorsqu'il était un grand fan des antennes de RTL. "Celui qui n’était pas du tout, mais alors tellement pas sympa c’était Fabrice (François Fabrice, ndlr)"!

"J'avais le sentiment d'être le dindon de la farce"

"Fabrice avait fait une émission qui s’appelait ‘Les petites têtes’, pendant l’été sur RTL, à la place des ‘Grosses Têtes’, raconte Nagui, hier, sur France Inter. J’avais été candidat et choisi pour passer à l’antenne. Je commence en disant que je m’appelle Nagui, et là, il me dit : ‘Nagui, mais c’est pas un nom ça, c’est quoi ça ?’, Je dis que si, c’est mon prénom. ‘Ah bon, alors c’est quoi votre nom de famille ?’ Je dis que c’est Nagui Fam. ‘Nagui Fam ! Femme ? Femmelette comme les filles, les fillettes…’ Puis, il me pourrit la tête avec Sophie Garel (sa co-animatrice). Je me prends des volées de bois vert sur mon nom de famille, avec un petit sentiment d’être le dindon de la farce et de subir les vannes."

"Je lui ai dit qu'il avait été tellement méchant"

Cette maladresse de Fabrice, Nagui a mis du temps à l'accepter et la pardonner. "Lorsque je suis rentré à RTL, je l’ai rencontré. Mais j’avais gardé un très mauvais souvenir de lui, poursuit-il. "Dans un couloir, on a discuté. Je lui ai dit qu’il avait été tellement méchant. Il ne s’en souvenait pas du tout. Il s’est excusé. On ne se rend pas compte à quel point l’autre accepte la vanne ou pas, à la radio, c’est délicat..."

Même si taquiner les auditeurs fait partie du jeu à la radio, l'animateur de "N'oubliez pas les paroles" a fait de cette histoire avec Fabrice sa force. “Plein de candidats doivent avoir ce sentiment avec moi, de prendre les vannes que je peux faire en tant qu’animateur. Mais j’ai vraiment été de l’autre côté, et je l’ai très mal vécu."