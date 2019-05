La première dame est souvent la cible de moqueries, portant notamment sur la différence d'âge qui existe entre cette dernière et son mari. Mais cette fois, ses détracteurs ne sont autres que Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni. C'est Marc Endeweld qui nous l'apprend dans son livre "Le Grand Manipulateur". En effet, même si d'apparence, les deux couples ont une entente cordiale, il en serait en réalité bien autrement. Selon Endeweld, le prédécesseur d'Emmanuel Macron ne raterait pas une occasion pour se moquer de l'épouse du chef d'Etat. " L'ancien président n'hésite pas à critiquer en privé la longueur des jupes de Brigitte Macron, trop courtes à son goût, écrit-il. Le look de la Première dame fait aussi l'objet de moqueries de la part de Carla Bruni".





Les tenues de Brigitte Macron avaient déjà fait l'objet de critiques de la part des Français au moment de sa rencontre avec Donald Trump et sa femme. Cependant, ces attaques de la part de Carla Bruni surprennent étant donné qu'elle avait précédemment complimenté la Première dame. " Elle porte bien ses vêtements, elle a une belle silouhette", avait déclaré l'épouse de Nicolas Sarkozy au magazine Vogue en 2017.