Habituée d'Instagram, la soeur de Roméo Elvis évoque le réchauffement climatique dans l'une de ses vidéos. “J’ai lu un article pas très cool, j’aimerais bien pouvoir l’oublier”, commence-t-elle à chanter avant d’ajouter. “On est dans la merde jusqu’au cou, c’est fou comment on a su oublier”. Et enchaine “Le déni c’est tellement plus cool que ce genre de vérité”.

Angèle explique sur ses réseaux avoir hésité a dire "on sera tous morts" au lieu de "il sera trop tard" mais "que ce serait peut etre trop triste comme fin".

La jeune Belge évoque très souvent des sujets de société dans ses paroles. Avec “Balance ton quoi”, elle avait dénoncé le sexisme et le harcèlement sexuel que subissent certaines femmes.