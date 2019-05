Des excuses pour ne pas assister à un procès, les juges en ont déjà vu passer de toutes les sortes, dont certaines bien plus hilarantes que ce que l’on peut décemment imaginer.

Ceux du tribunal de Chicago ont cependant dû tomber de leur chaise en voyant celle avancée par les avocats de R. Kelly pour justifier son absence lors des débats la semaine dernière alors qu’il était poursuivi pour divers abus sexuels. Selon les conseils du chanteur, ce dernier ne sait pas lire et n’a donc pas compris la lettre de convocation qui lui avait été adressée. Plus c’est gros, plus ça passe inaperçu, se sont-ils dit…