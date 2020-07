Les fans de Plus belle la vie le connaissent bien mais ne risquent pas d’avoir la berlue en découvrant le cliché ci-contre : non, Stéphane Hénon n’a pas été cloné, mais en revanche, il vous présente son frère jumeau, Éric, qui, lui aussi, travaille sur le feuilleton de France 3. Mais de l’autre côté de la caméra puisque le frangin est directeur d’acteur.

"Je n’ai jamais été aussi heureux que de faire cette série, qui a changé ma vie professionnelle et personnelle puisque j’ai aussi rencontré ma femme sur le tournage", confirme Stéphane. Éric, lui, en plus de coacher les acteurs, est également au rendez-vous quand il s’agit de leur rappeler les tenants et aboutissants de leur rôle, la série étant tournée dans le désordre.