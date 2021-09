Dans un long portrait publié par GQ, Will Smith a fait d'étonnantes révélations sur sa vie de couple. Celui qui est marié à Jada depuis près de 25 ans a raconté vivre un "mariage libre". Ensemble, le couple a en effet décidé de s'autoriser des petites incartades afin d'être plus heureux ensemble. "Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Elle avait des membres de sa famille qui vivaient des relations non conventionnelles. (...) Nous avons beaucoup discuté. Si nous avons opté pour la monogamie durant une grande partie de notre relation, nous nous sommes finalement donné confiance et liberté, en suivant la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et que le mariage ne peut pas être une prison", a expliqué l'un des acteurs américains les mieux payés. S'il ne suggère à personne de suivre cette voie, il affirme que ce choix les a rendus heureux.

Un harem composé de 20 femmes

Et Will Smith a d'ailleurs été un cran plus loin. Il y a quelques années, l'acteur a envisagé de se constituer un harem de 20 femmes. Durant l'une de ses premières séances avec une coach privée, il lui a confié que ce qu'il voulait le plus au monde était se constituer un harem. Preuve que l'idée avait bel et bien fait son chemin dans l'esprit de l'homme, il a à l'époque cité plusieurs noms, comme Misty Copeland ou Halle Berry. Le plan était ensuite de les contacter.



"Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais l'idée de voyager avec 20 femmes que j'aime me paraissait être une bonne idée", a déclaré l'acteur au journaliste de GQ. "Et puis j'ai fini par me dire que ce serait horrible. Pouvez-vous imaginer que ce serait misérable de faire ça?". Selon ses propres dires, la coach l'aurait toutefois rassuré en lui expliquant que ce n'est pas parce qu'il était marié qu'il ne pouvait pas trouver Halle Berry belle. "Elle m'a expliqué que mes pensées ne faisaient pas de moi une merde."