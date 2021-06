Droit du sol et droit du sang En naissant sur le sol américain, la petite Lilibeth Diana obtient directement la nationalité américaine. En effet, contrairement à la majorité des pays européens, les Etats-Unis ont recours à la politique du "droit du sol" (jus soli): tout individu né aux Etats-Unis est citoyen américain, et ce, peu importe la nationalité de ses parents. Mais le prince Harry étant citoyen britannique, "Lili" bénéficiera également de la nationalité britannique, la Grande-Bretagne pratiquant la politique du "droit du sang" (jus sanguinis). La nationalité britannique est ainsi automatiquement transmise d'une génération à l'autre, et ce même pour les enfants nés en dehors du Royaume-Uni. Le nouveau bébé royal aura donc la double nationalité, tout comme son frère Archie, qui a obtenu la nationalité britannique par son père, et la nationalité américaine par sa mère Meghan, qui est américaine et a vécu plus de cinq ans de sa vie aux Etats-Unis, pouvant ainsi transmettre sa nationalité à son fils.

La nouvelle annoncée ce dimanche en fin d'après-midi en a ravi plus d'un: Meghan Markle, épouse du prince Harry, a donné naissance à son deuxième enfant, le vendredi 4 juin.Deux ans et un mois après être devenu parents d'un petit garçon, Archie, le couple royal a cette fois eu une fille, prénommée Lilibet Diana. Mais contrairement à son grand frère, qui avait vu le jour à Londres, le nouveau bébé royal est né aux Etats-Unis, plus précisément au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie. Nombreux sont ceux qui s'interrogent dès lors sur la nationalité de "Lili".