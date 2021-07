L'interview, dont le nom officiel est "Oprah with Meghan and Harry: A CBS PrimeTime Special", va concourir dans la catégorie "non-fiction" le 19 septembre prochain. À la fois symbole du nouveau statut hollywoodien des Sussex et des tensions post-Megxit, la séquence avait réuni 17 millions de téléspectateurs, rappelle Vanity Fair. Mais au Royaume-Uni, les dents ont rapidement grincé. "Au-delà du ridicule", "quelle plaisanterie !", "c'est une blague", ont pesté certains internautes. Bientôt un camouflet de plus pour Elizabeth II et Buckingham Palace ?