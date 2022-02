"Tellement mignon"

On y voit celui qui règle les derniers détails de sa tournée "Aimée" au côté de son enfant, quelque part entre les loges et la scène. Le duo porte le même sweat à capuche et l'instinct paternel du Français transparaît clairement sur le cliché. Pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. "Beaucoup de tendresse et d’amour dans cette attitude", "tellement mignon", "mais quelle beauté cette photo", "quelle tendresse", peut-on lire sur Instagram.

"Je suis un homme aujourd’hui responsable, et heureux de l’être", confiait Julien Doré au micro de Nikos Aliagas en décembre dernier, confirmant être devenu père pour la première fois.