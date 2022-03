Enfin, comme cette Journée n'est pas que l'occasion de rendre hommage aux dames célèbres, La DH a décidé de mettre à l'honneur, ce mardi 8 mars, ces femmes belges "ordinaires mais exceptionnelles". Vous pourrez en découvrir les récits, inspirants, sur nos éditions digitales et papier dès demain.





Merci de votre participation !





Demain, mardi 8 mars, nous célébrerons la Journée Internationale des droits des Femmes. A cette occasion, La DH/Les Sports+ vous propose de voter pour les femmes qui, en Belgique et dans le monde, se sont selon vous le plus distinguées durant les 365 derniers jours (du 8 mars 2021 au 8 mars 2022). Politique, sport, monde artistique, monarchie, engagement citoyen... Notre panel, forcément limité, s'est voulu le plus large possible.