Quelles stars étaient présentes aux 30 ans de Disneyland Paris? PeoplePhotos Aurélie Parisi Le parc de Marne-la-Vallee a mis les petits plats dans les grands pour fêter son anniversaire. Plusieurs personnalités étaient de la partie.



Ce week-end, Disneyland Paris, première destination touristique d’Europe, a donné le coup d’envoi de ses 30 ans. Logo, shows, décors, le parc a mis le paquet pour rendre le séjour des visiteurs inoubliable et encore plus magique.

Parmi les invités de marque qui ont pu assister au début des festivités, on retrouve les Belges, Henri PFR, Gui-Home et Milkywaysblueyes, le chanteur Gims, les acteurs Audrey Lamy, Guillaume Canet et John Boyega (Star Wars), la journaliste Anne-Sophie Lapix, l’animatrice Agathe Lecaron, l’ancienne star du football Zinedine Zidane mais également Lena Situations, Natoogram, DJ Snake et Chiara Ferragni.