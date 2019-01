Depuis 30 ans, c’est devenu comme une tradition… un peu macabre, il est vrai. Chaque année, à la même période, un mystérieux comité se rassemble pour établir sa Deathlist, soit sa liste des 50 personnalités qui pourraient mourir durant l’année à venir…

Et pour établir cette fameuse DeathList 2019, ce comité britannique respecte trois règles strictes : la personne doit être suffisamment connue pour que son décès soit rapporté dans les médias, les candidats ne doivent pas être susceptibles de mourir dans un futur proche et, enfin, seuls 25 noms peuvent être issus de la liste de l’année précédente.

Kirk Douglas, 17e fois nommé

En prédisant les décès de John McCain, Stan Lee, George Bush Senior, Charles Aznavour, Barbara Bush ou encore Stephen Hawking et Yvette Horner, The DeathList avait vu juste à douze reprises en 2018 (son record est de 17 sur 50).

Cette année, deux présidents français figurent sur la liste de la faucheuse virtuelle : Jacques Chirac (87 ans) et Valery Giscard d’Estaing (93 ans). Au rayon des personnalités politiques, on trouve également Mikhail Gorbachev (88 ans), Hosni Mubarak (91 ans), l’empereur japonais Akihito (86 ans), Robert Mugabe (95 ans), l’ancien président américain Jimmy Carter (95 ans) ou encore le mari d’Elizabeth II, le prince Philip, duc d’Édimbourg (98 ans).

Enfin, en ce qui concerne nos étoiles artistiques qui riquent de s’éteindre cette année, on note la présence d’un habitué de ce classement, l’acteur Kirk Douglas (103 ans) dont il s’agit de la 17e apparition. Mais aussi le styliste français Pierre Cardin (97 ans), le chanteur et acteur américain Harry Belafonte (92 ans), l’acteur-humoriste et père de Ben Stiller, Jerry Stiller (92 ans) ou encore l’actrice anglaise Honor Blackman (94 ans), bien connue pour son rôle de James Bond girl dans Goldfinger et dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. La chanteuse Tina Turner (80 ans) fait par contre son entrée dans ce "boulevard de la mort" pour la première fois, tout comme le présentateur américain Larry King (86 ans), l’acteur Sidney Poitier (92 ans) et l’actrice Vanessa Redgrave (82 ans). Espèrons toutefois que ces macabres prédictions fassent plutôt mourir de rire les personnes concernées qu’autre chose...