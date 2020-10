Il est de la génération d’Elisabeth de Belgique, Catharina Amalia des Pays-Bas et Leonor d’Espagne mais à la différence que lui n’est à ce jour que le fils du prince héritier. Christian de Danemark a fêté cette semaine ses 15 ans.

C’est le 15 octobre 2005 au petit matin qu’a vu le jour Christian, Valdemar, Henri, John, prince de Danemark et comte de Monpezat (titre de noblesse française de son grand-père paternel le défunt prince Henrik). Aussitôt la liesse s’est emparée du royaume. 18 mois après leur mariage, Frederik et Mary de Danemark donnait ainsi un héritier direct à la dynastie.

Son prénom, conformément à la tradition, n’a été dévoilé qu’au moment de son baptême le 21 janvier 2016 en la chapelle du château de Christiansborg. Au Danemark, les héritiers s’appellent alternativement Fredrik ou Christian, le suspens n’était donc pas bien grand.

Christian est l’aîné d’une fratrie de quatre avec Isabella (2007) et les jumeaux Vincent et Joséphine (2011). Il a passé sa petite enfance au château de Fredensborg avant que la famille ne s’installe dans l’un des palais du complexe royal d’Amalienborg à Copenhague.

Contrairement à son père qui avait été à la nursery royale, Christian débute à l’école maternelle près du château de Fredensborg. Il rejoint ensuite l’école publique Tranegaard à Gentofte au lieu de la très réputée école Krebs de Copenhague.

Elevé comme ses frère et sœurs en danois, anglais et français, il a été scolarisé au premier trimestre 2020 à l’école internationale Lemania à Verbier en Suisse mais la pandémie a fait revenir plus tôt que prévu la famille au pays.

On sait Christian sportif à l’instar de ses parents. Avant la crise sanitaire, la famille avait l’habitude tous les deux ans de retourner en Australie, pays natal de la princesse Mary qui a grandi en Tasmanie puis a vécu à Sydney mais aussi de se rendre dans le Lot en France où la famille royale possède le château de Cayx.

Cet été 2020, le prince et les siens ont séjourné dans la Sud du Danemark au château de Graasten auprès de la reine Margrethe qui avoue consacrer bien plus de temps aujourd’hui à ses huit petits-enfants qu’autrefois à ses deux fils, puis ont embarqué à bord du yacht royal Dannebrog pour aller à la découverte culturelle de différentes îles.

La publication des photos d’anniversaire montre un jeune prince bien changé et qui a remporté son succès auprès de ses jeunes compatriotes.