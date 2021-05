C’est une première : c’est une femme qui va prendre la présidence du musée du Louvre le 1er septembre prochain. Une décision qui relève de la compétence du président de la République française Emmanuel Macron. Celle qui dirigera la plus grande pinacothèque du monde n’est autre que Laurence Pérusse des Cars, 54 ans, actuellement présidente du musée d’Orsay à Paris.

Née en région parisienne, Laurence Pérusse des Cars (son nom complet bien qu’elle n’utilise que des Cars) est la fille de Jean des Cars, célèbre journaliste et écrivain, auteur de dizaines de biographies royales. La famille originaire du Limousin est l’une des plus vieilles de France et servit la royauté sous le règne des Bourbon.

Diplômée en Histoire de l’Art de la Sorbonne et de l’Ecole du Louvre, spécialiste du XIXème et début XXème siècles, elle fait ses premières armes au musée d’Orsay, montant des expositions en collaboration avec d’autres musées internationaux.

Elle est désignée en 2007 en tant que directrice scientifique de l’agence France-Muséums qui a présidé à la création du Louvre Abu Dhabi. Elle poursuit ensuite sa carrière au musée de l’Orangerie puis à Orsay. Au cours de son mandat dans ce prestigieux musée parisien, le nombre de visiteurs a grimpé de manière exponentielle.

Elle s’est beaucoup démenée au cours de cette longue année de pandémie pour rendre toujours accessible (virtuellement) le musée et ses collections, profitant au passage d’un généreux don d’un mécène américain à concurrence de 20 millions € qui va permettre de porter le projet "Orsay grand ouvert" pour 2024 avec davantage d’espaces aussi bien pour les expositions que pour un centre éducatif.

Laurence des Cars est aussi connue pour avoir enclenché le processus de restitutions d’œuvres dérobées par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Avant la crise sanitaire, le Louvre qui est en partie installé dans une ancienne résidence royale, accueillait 10 millions de visiteurs par an.