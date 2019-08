Plus fort que Mariah Carey avec "One Sweet Day" et Luis Fonsi et son tube "Despacito", le titre "Old Town Road" de Lil Nas X vient de battre le record absolu de longévité aux États-Unis. Le hit truste le haut du classement Billboard depuis 17 semaines d’affilée, tandis que la diva américaine et le chanteur puerto-ricain ont été numéro un pendant 16 semaines. Ce classement américain a été lancé en 1958, il s’agit donc d’une véritable performance.

(...)