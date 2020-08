La chanteuse Angèle a officialisé sur Instagram sa relation avec Marie Papillon, souvent présentée comme une influenceuse. Pourtant, la copine d’Angèle arbore bien d’autres casquettes. Entrepreneuse, comédienne, amoureuse des animaux,... Son domaine d'activité, c'est la production événementielle. " Mais je fais aussi beaucoup de conneries sur Instagram ", dit-elle dans une vidéo du média Mad Officiel.

Bibi, la star d’Instagram

Tantôt identifiée comme influenceuse, tantôt comme humoriste, Marie Papillon est en quelque sorte une fusion des deux. À 32 ans, la parisienne est surtout connue pour son humour décalé. Son terrain de jeu, c’est Instagram, le seul réseau où Marie est active.

Un petit tour sur son compte, et on le comprend vite : la star de ses courtes vidéos, c’est Bibi, le chien de Marie. Mélange atypique entre un Cavalier King Charles et un Carlin, le petit chien est souvent au centre de son contenu. Bibi est aussi sur Youtube, et pas sur n’importe quelle chaîne. L'animal fait une courte apparition dans le clip « Oui ou non » d’Angèle.

Marie Papillon a construit une communauté de 169.000 personnes. Entre juin et aujourd’hui, elle a gagné 23.000 abonnés. Depuis six mois, son humour séduit de plus en plus de personnes. Le coup d’accélérateur a commencé fin 2019, au moment où les rumeurs avec Angèle ont fait surface. Tout commence quand Le magazine people "Public" publie des photos des deux femmes à la sortie d’un restaurant. Le visage de Marie est flouté mais des suspicions sur son identité font le tour des réseaux sociaux.

Depuis ces photos, les deux femmes sont restées discrètes sur leur vie privée et sur leur relation. Ce n’est que depuis hier qu’Angèle a officialisé leur relation. L’annonce s’est faite sur Instagram. La photo montre Angèle, portant sur son dos l'inscription "Portrait of Women who love Women". La description ne laissait aucun doute. "Au moins c'est clair... Enfin non pas claire, Marie", écrit la chanteuse.

Le studio Maurice

L'année dernière, Marie Papillon a ouvert le Studio Maurice en banlieue parisienne. Il porte le nom de son grand-père, l'ancien occupant de l'atelier créatif. " L'espace est centré autour de la photo. " J'ai eu envie de créer un lieu de vie comme ça a pu l'être au temps de mon grand-père " expliquait Marie à Mad Officiel. Le studio peut être loué, et propose depuis peu des services de direction et de création artistiques. Plusieurs marques ont produit des campagnes sur place. Loréal, Yves Saint Laurent, Cacharel ou encore Zadig et Voltaire sont passés par le Studio Maurice. Des artistes y ont aussi été photographiés : la chanteuse Clara Luciani et bien sûr, Angèle.

Sur Youtube

Souvent appelée "youtubeuse", Marie n'a pourtant pas de chaîne Youtube active. Elle est uniquement présente sur ce réseau social via des chaînes de médias. La comédienne a ainsi participé à plusieurs vidéos pour "Gloden", l'offre ciblée pour les millenials de M6. Elle y interviewe des artistes sous l'angle du contenu de leur téléphone. Elle a aussi participé à un partenariat du média avec la banque Société Générale, dans "Marie dans ta boîte". Le ton des vidéos n'a toutefois pas toujours séduit les internautes. Les millenials préfèrent peut-être le format court d'Instagram.