Ce 8 juillet, Romelu Lukaku s'est retrouvé catapulté dans les "Tendances" de Twitter. Cette fois-ci, pas question de ses prouesses dans le rectangle ou de son amitié avec Jay-Z : c'est la mystérieuse jeune femme qui l'a accompagné en Sardaigne qui agitait la Toile. Et les fins limiers des réseaux sociaux n'ont pas mis longtemps à trouver son identité.

Il s'avère que "Big Rom" a rallié Porto Cervo avec Shani Jamilah, influenceuse britannique de 24 ans et désormais petite amie présumée de l'attaquant star de l'Inter Milan. L'Anglaise, qui compte plus de 70 000 abonnés sur Instagram où elle partage ses plus beaux looks, vivrait entre Londres et les États-Unis. Elle est aussi autrice d'un podcast sur les relations et le sexe, et, comme Big Rom, se mobilise beaucoup pour la lutte contre le racisme et plus globalement toutes les discriminations.

Si rien n'est encore officiel, le Daily Mail assure que Jamilah est bien la "girlfriend" de Romelu Lukaku. Sur Twitter, les fans du Diable Rouge sont déjà conquis.