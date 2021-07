Rappel des faits en avril dernier. Dans c ette vidéo qui a choqué les internautes, on pouvait voir Camille Lellouche et Ryan Bensetti lors d’une soirée bien arrosée entre amis. L’acteur, qui ne semblait pas dans son état normal et semblait fumer un jont, déclarait alors: “Je suis avec la famille.” Une remarque à laquelle la chanteuse de 35 ans avait répondu: “La famille, la famille? Je te suce quand même…” Juste après, on pouvait les voir en train de s’embrasser langoureusement face à la caméra.

Une vidéo postée en story Instagram et a fait un tollé sur les réseaux sociaux vu que Rayane Bensetti était supposé être en couple avec la danseuse star de “Danse avec les stars”. Depuis, et selon le magazine Public, il serait désormais “prêt à tout pour regagner la confiance” de Denitsa Ikonomova. “Elle a été extrêmement peinée (par la vidéo, n.d.l.r.). Elle ne s’y attendait pas du tout. Mais elle connaît Rayane et elle sait qu’au fond, c’est un bon garçon malgré tout”, révèle une source proche de la danseuse au magazine français.

"Arrête la fumette, ça te rend bête. Il faut assumer quand on merde"

Mais Camille Lellouche, après un sketch sur le sujet, semble l'avoir toujours en travers de la gorge... Du moins à en croire ses fans et internautes qui voient dans sa nouvelle chanson, un message directement adressé à Rayane Bensetti. Outre son titre "Fumette", les paroles du single semblent en effet explicites. Morceaux choisis (clip Youtube ci-dessous):

"Je ne vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête. Il faut assumer quand on merde, s’excuser quand on merde. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi, je ne t’ai rien demandé, je ne t’ai rien imposé. C’est toi qui m’as fait miroiter. (…) Si tu n’es pas célibataire, pourquoi tu ne le dis pas, moi, je n’ai trahi personne. (…) Je n’aime pas les histoires (...). Tu as pris ma pudeur, mon intimité.” On dit souvent que la musique est une thérapie, ça y ressemble vachement!