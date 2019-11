Carnet rose à la Cour royale jordanienne. La princesse Raiyah (33 ans) annonce ses fiançailles avec le journaliste Ned Donovan. La princesse est le quatrième et dernier enfant né de la dernière union du défunt roi Hussein avec la reine Noor. C’est la benjamine des 12 enfants du souverain hachémite. Elle n’avait que 12 ans au moment du décès de son père. On put la voir le jour des funérailles, agrippée dans le chagrin à sa mère la reine Noor au moment où le cercueil partait vers la cérémonie funèbre, les femmes de la famille n’étant pas autorisées à y assister.

Raiyah de Jordanie a étudié à l’Atlantic Collège au Pays de Galles où la princesse héritière Elisabeth termine cette année un baccalauréat international. La princesse a une passion pour la culture japonaise. Elle est diplômée en études japonaises de l’université d’Edimbourg puis en littérature japonaise de l’université de Columbia. Elle a ensuite étudié à l’université Ritsumeikan de Tokyo où elle s’est installée en 2009 pour une période de trois ans.

En terrain connu, elle avait accompagné son demi-frère le roi Abdallah lors de sa visite officielle au Japon en 2009.

Actuellement, elle termine un doctorat en littérature japonaise prémoderne au département des langues asiatiques à l’Université de Californie à Los Angeles.

Son fiancé Ned Donovan de 8 ans son cadet est journaliste. Il a travaillé pour le journal The Times, The Daily Mail et réalisé des documentaires pour la BBC. Il est en ce moment établi à New Delhi en Inde mais va déménager fin de l’année vers Amman en Jordanie.

Son grand-père est Roahl Dahl, célèbre auteur de littérature pour la jeunesse dont on connaît le succès de "Charlie et la chocolaterie" et sa grand-mère Patricia Neal actrice américaine oscarisée en 1964.

La date du mariage n’a pas été communiquée à ce stade. On suppose que Ned Donovan se convertira à l’islam comme ce fut le cas pour l’époux britannique d’une cousine de Raiyah.

Les heureuses nouvelles se succèdent pour la reine Noor, mère de la princesse Raiyah, qui s’est quasiment retirée de la vie publique en Jordanie après le décès de son époux pour laisser pleinement la place à la reine Rania.

Noor de Jordanie vit entre les États-Unis, l’Angleterre et Amman. Elle est aujourd’hui grand-mère de onze petits enfants dont le dernier le prince Mohammad Al Hassan, cinquième enfant de son fils le prince Hashem, est né le mois dernier.