C’est vêtue d’une création de la collection 2018 de la marque libanaise Ashi Studio que la reine Rania de Jordanie a choisi d’être immortalisée pour ses 50 ans.

Rien ne destinait Rania Al Yassine à devenir un jour reine de Jordanie, même pas son union en 1993 avec le prince Abdallah. Retour sur le parcours de vie de celle qui fut en son temps "la plus jeune reine du monde" en 1999.

Née le 31 août 1970 au Koweït, la reine Rania de Jordanie fait partie d’une famille palestinienne originaire de Tulkarem, réfugiée dans cet émirat du Golfe Persique. En 1990 au moment de l’invasion du pays par les troupes de Sadaam Hussein, c’est l’installation au Caire en Egypte où Rania décroche un diplôme à l’Université américaine en business, complétée par une formation en informatique.

C’est lors d’un dîner chez des amis communs qu’elle fait la connaissance du prince Abdallah de Jordanie. Il est le fils aîné du roi Hussein et de sa deuxième épouse la princesse Muna, née Antoinette Gardiner. Il n’est pas pour autant le futur roi. Le prince héritier est le frère cadet du roi Hussein, le prince Hassan, fin diplomate, très considéré au niveau international.

Le mariage est célébré en juin 1993 à Amman avec un certain faste. Rania s’investit au niveau caritatif sous l’aile protectrice de la reine Noor, quatrième et dernière épouse du roi Hussein tandis qu’Abdallah est commandant en second des Forces spéciales.

Le couple qui vit dans une villa sur les hauteurs de la capitale, a deux premiers enfants : Hussein (1994) et Iman (1996).

Janvier 1999, le roi Hussein revient au pays après de long mois aux États-Unis où il a suivi un traitement contre le cancer. Toute la famille royale est sur le tarmac pour l’accueillir. Rania ne peut contenir son émotion de revoir son beau-père. Celui-ci traverse les rues d’Amman dans la liesse populaire malgré la pluie et le froid. Mais quelques jours plus tard, l’état de santé du monarque se détériore. Il est décidé de retourner à la clinique Mayo au Minnesota pour un traitement de la dernière chance. Mais Hussein se sachant condamné, décide de mettre de l’ordre dans sa succession. Des tensions sont apparues lors de son séjour à l’étranger et le prince héritier laisse entendre que Hussein mort, sa veuve la reine Noor et leurs enfants seront priés de faire un pas de côté.