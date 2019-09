Les vacances d’été des royaux se terminent et chacun retourne à ses activités officielles. La princesse héritière Victoria de Suède et la reine Rania de Jordanie ont particulièrement attiré l’attention sur leurs looks respectifs.

Ainsi, la fille du roi de Suède a pris part à l’hôtel Berns à Stockholm à la remise des Water Junior Prize. Pour l’occasion, Victoria portait une robe qui a causé sensation et suscité des critiques très positives des chroniqueurs de mode. Il s’agit d’une création de la marque suédoise Maxjenny qui était parfaitement dans le thème de l’événement, donnant à penser par le jeu des couleurs à une robe qui serait une étendue d’eau.

De son côté, la reine Rania de Jordanie a visité les préparatifs de la Semaine du Design à Amman. On connaît le goût pour la mode de la reine qui avait dû il y a quelques mois émettre un communiqué expliquant que si elle portait de nouvelles tenues à chacune de ses sorties, c’était pour promouvoir de jeunes stylistes ou qu’elle recevait des vêtements de la part de grandes marques.

Ici, le look de la reine Rania était très simple : une longue jupe avec large ceinture et un t-shirt à manches courtes avec un dessin en ombre chinoise où l’on distinguait le roi Abdallah et le prince héritier Hussein de dos. Ce t-shirt fait partie de la collection 99 lancée pour les 20 ans de règne du roi et dont les ventes sont destinées à des fins caritatives.