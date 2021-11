Il ne manquait plus que Charlène. Ce vendredi 19 novembre, Monaco a vécu au rythme de sa Fête nationale. Pour marquer le coup, les Grimaldi étaient sur leur 31. Et un jeune membre du clan a particulièrement retenu l'attention.

Les jumeaux Jacques et Gabriella étaient bien là malgré l'absence de leur mère, en convalescence dans un lieu loin du Rocher tenu secret par Albert II, et un certain Raphaël Elmaleh aussi. Âgé de 7 ans, le fils de l'humoriste français et de Charlotte Casiraghi avait accompagné sa maman dans la cour du Palais. L'ambassadrice Chanel était également très en vue dans une robe matelassée dorée unique en son genre.

Albert II, Caroline et Stéphanie de Monaco, Pierre Casiraghi, son épouse Beatrice Borromeo et leurs enfants Stefano et Francesco, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo et leurs trois bambins Alexandre, India et Maximilian, Pauline et Louis Ducruet, son épouse Marie, et Camille Gottlieb avaient tous répondu à l'appel.