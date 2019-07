Deux semaines après la mort de son bébé (à 7 mois de grossesse), l’ancienne aventurière de Koh-Lanta, Raphaële, lui adresse un message déchirant sur les réseaux sociaux.

" Nous étions là avec toi hier… Nous t’avons accompagné… Tu reposes maintenant en paix auprès des tiens dans ce monde de douceur et de légèreté qui s’est ouvert à toi. Nous avons franchi, ton père et moi, cette nouvelle étape difficile main dans la main. Je ne veux plus penser à ce vide que tu nous as laissé, j’ai bien trop pleuré, je n’ai plus de larmes… Nous voulons aujourd’hui penser à tout ce que tu nous auras apporté, à tout ce bonheur immense que nous avons eu pendant ces quelques mois, et c’est comme cela que je me souviendrai de toi ! Tu nous auras permis de nous souder comme jamais, tu seras désormais notre force !"