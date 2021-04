Sur la première, avec en fond “Cry Me A River” de Justin Timberlake, il indique qu’il a “besoin de vider mon cœur…” La seconde n’est guère plus réjouissante mais aussi très énigmatique : “Besoin d’un GPS pour trouver le sommeil… Après le moment le plus sombre de la nuit vient le soleil…”

© Instagram/D.R. De son côté Denitsa Ikonomova semble en pleine forme. Elle dit avoir plein de projets dont un concerne l’adoption d’animaux. Elle mène ce dernier en compagnie d'Anaïs, l'épouse de Fraçois-Xavier Demaison. Elle apparaît très loin des préoccupation qui occupent Rayane bensetti. Rappelons que ni l'un ni l'autre n'ont jamais officialisé une quelconque relation entre eux.



L’acteur semble au fond du trou. Après avoir posté une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu’il y embrassait goulûment Camille Lellouche alors que ses fans le pensaient en couple avec la danseuse Denitsa Ikonomova, il a publié d’autres stories qui le montrent à la dérive.