Tout semble réussir à l’interprète de “Thank U, Next” ces derniers jours. Alors qu’elle vient de remporter quatre récompenses aux derniers MTV Music Awards, notamment pour sa collaboration avec Lady Gaga sur "Rain On Me" et pour le clip "Stuck With U" avec Justin Bieber, elle bat deux grands records.

Sur Spotify d’abord, où elle devient l’artiste féminine la plus écoutée de la plateforme, juste devant Rihanna avec plus de 20 milliards d’écoutes. Après avoir remercié ses fans, la jeune femme a confié avoir hâte de leur faire écouter des nouvelles choses. Elle s'est également adressée à Rihanna en lui demandant d'enfin sortir son nouvel album, pour qu'elle puisse récupérer ce titre et faire plaisir à ses oreilles.

Avec plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram, elle est désormais la première femme à franchir ce cap. Selena Gomez la talonne avec 190 millions, suivie par Kim Kardashian qui en compte 183. Du côté des hommes, Cristiano Ronaldo creuse l’écart avec ses 237 millions de followers.