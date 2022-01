Pour rappel, Stéphane Bern s'était déjà indigné dans les colonnes du Parisien et avait décidé de quitter la capitale française "Paris est devenu une poubelle". L'animateur a donc élu domicile en province, dans Le Perche, avec son compagnon Yori Bailleres. Le présentateur deest devenu propriétaire d'un collège royal du XVIIIe siècle, plus précisément dans la commune de Thiron-Gardais. Un magnifique lieu qu'il compte rénover de fond en comble. L'homme de 58 ans a donc besoin de fonds pour commencer ses travaux. Stéphane Bern a donc décidé de vendre aux enchères tous les biens de son ancien appartement situé au IXème arrondissement de Paris.

Plus de 300.000 euros récoltés

Parmi ses biens, on retrouve environ 300 tableaux, des fauteuils, tables, guéridons, tapis, de la vaisselle et quelques bouteilles de vin. Avec des estimations oscillant entre 50 et 30 000 euros. "Les biens de Stéphane Bern ont attiré beaucoup de monde pendant les jours d'exposition, précise le commissaire-priseur Benoît Derouineau dans les colonnes du Parisien. Des curieux mais aussi des acheteurs. Il y avait de l’intérêt en France mais aussi un peu partout en Europe et même aux États-Unis". Presque tous ses biens sont partis, soit plus de 300 000 euros (environ 1,75 fois les estimations) récoltés pour l'animateur.

Affaire conclue pour Stéphane Bern

Le présentateur de France Télévisions a même battu un record du monde grâce à cette vente aux enchères. En effet, toujours d'après le Parisien, deux tables Marguerite du designer Hubert Le Gall, estimées à 12 000 euros, sont parties à 56 000 euros. Un record! D'autres objets ont également fait leur petit effet, comme ce portrait d’Élisabeth-Christine de Brunswick, la grand-mère de Marie-Antoinette, vendu à 36 000 euros. Sans oublier un lustre du designer Hervé van Straeten, adjugé à 30 000 euros alors que l'animateur en attendait 15 000. "Je suis plutôt satisfait, a-t-il déclaré au quotidien français. C’était de bonnes enchères…". Une belle affaire conclue comme dirait l'autre. A quand Stéphane Bern comme expert dans le célèbre émission de Sophie Davant?